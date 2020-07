Mattarella a negazionisti e bufalari: «Per rispetto dei morti non possiamo rimuovere la crisi della pandemia» – Video

La cautela sulla pandemia è un «richiamo prezioso e opportuno. C’è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. È un motivo per non abbassare le difese». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio, che si tiene ogni anno, ha usato parole chiare per richiamare tutti a non abbassare la guardia, in un momento nel quale il Coronavirus non è affatto sparito, sostiene Mattarella, che ha escluso la possibilità di evocare la libertà di espressione a proposito dei rischi davanti alla pandemia, come accaduto qualche giorno fa in un convegno al Senato.

«Esattamente 4 mesi fa – ha ricordato il capo dello Stato – sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e non dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando drammatiche conseguenze», ha osservato Mattarella, riferendosi a quanto sta accadendo in altre parti del mondo, dove la diffusione del virus sembra essere inarrestabile.

Un passaggio poi è stato dedicato all’importanza della corretta informazione, con un richiamo anche al problema delle fake news: «Il mondo dell’informazione – ha detto il presidente – è stato interpellato dal virus e ha dato prova di esser stato al servizio dell’interesse generale e dei cittadini. Un ruolo di grande rilievo nel contrastare la pandemia. Un’opportunità forse inattesa che rilancia il ruolo del giornalismo. Ruolo opposto alle fabbriche della cattiva informazione, delle fake news. L’informazione professionale e di qualità è stata riconosciuta dai cittadini».

Mattarella ha poi ringraziato quei Paesi che, durante le fasi più acute dell’emergenza, hanno mostrato amicizia e solidarietà all’Italia. E se le misure messe in campo dall’Unione europea sono di «una portata straordinaria», denotando un «inimmaginabile cambio di paradigma politico e istituzionale della Ue», è anche vero, come ha sottolineato il presidente, che «noi italiani siamo chiamati a fare la nostra parte e a utilizzare le risorse nell’ambito di un programma tempestivo, concreto e efficace».

