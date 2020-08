La foto del migrante e del figlio della Lamorgese «che gestisce un centro di accoglienza», ma c’è Lukaku

Il primo agosto 2020 l’utente Gaetano pubblica un post Facebook con una foto dove vengono ritratte due persone, tra queste un uomo dalla pelle nera con delle enormi cuffie per ascoltare musica (insieme a quello che sembra un enorme orologio costoso) e un altro in giacca e cravatta: «Ma lo sapevate che il figlio della LAMORGESE gestisce un centro d’accoglienza – adesso lo sapete ! RM. ( se MAGNA )». Nella foto, però, non ci sono né il figlio del ministro dell’Interno italiano né un immigrato ospitato in qualche centro d’accoglienza.

Il post di Gaetano

Le persone ritratte nella foto, infatti, sono il procuratore sportivo Federico Pastorello e il calciatore Romelu Lukaku, nazionale belga e attaccante dell’Inter. Troviamo la stessa foto, completa, nel sito Passioneinter.com in un articolo del 22 marzo 2020.

Effettuando una ricerca su Facebook troviamo numerosi post simili con lo stesso testo e la stessa foto:

Una bufala su Luciana Lamorgese che si scontra con una narrativa diffusa sui social nel mese di luglio 2020 dove si pensa che sia sposata con un africano:

Penso La Lamorgese sposata con un africano la Bellanova con un magrebino cominciamo a capire certi comportamenti sui clandestini ovviamente

Luciana Lamorgese è sposata con un africano? Non si conosce l’identità del marito. Ha due figli, ma uno dei due gestisce un centro di accoglienza? Non si hanno riscontri in merito.

