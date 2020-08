Strage di Bologna, Mattarella: «Esigenza di piena verità e giustizia». Crimi: «Lo Stato può solo chiedere scusa» – La diretta video della commemorazione

Dopo il discorso del 30 luglio tenuto alla stazione di Bologna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato nuove parole ai caduti dell‘attentato del 2 luglio 1980. L’esplosione – per la quale sono stati già condannati gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e in primo grado Gilberto Cavallini – provocò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti.

«In occasione del quarantesimo anniversario della strage della stazione – ha scritto Mattarella in una nota – e a distanza di pochi giorni dalla mia visita a Bologna e dall’incontro nel luogo dell’attentato, desidero riaffermare la vicinanza, la solidarietà e la partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e alla città di Bologna, così gravemente colpiti dall’efferato e criminale gesto terroristico».

«Riaffermando, al contempo – conclude il presidente – il dovere della memoria, l’esigenza di piena verità e giustizia e la necessità di una instancabile opera di difesa dei principi di libertà e democrazia».

Conte: «Squarciare velo che separa verità»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte invita a «squarciare definitivamente il velo che ci separa dalla verità». «Quaranta anni dalla strage di Bologna. Siamo al fianco dei familiari, di chi crede nello Stato, dei magistrati impegnati a squarciare definitivamente il velo che ci separa dalla verità. Lo dobbiamo alle 85 vittime innocenti, lo dobbiamo a noi stessi», ha twittato il premier.

Casellati: «Senza verità non c’è futuro»

Sull’importanza della verità insiste anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che parlando con i familiari di alcune vittime ha detto: «Abbiamo bisogno di verità. Senza verità il Paese non ha futuro». «Bologna non è solo la città di Bologna, significa verità per tutti noi», ha aggiunto Casellati.

Crimi: «Si può solo chiedere scusa alle famiglie delle vittime»

Anche il capo reggente del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha parlato in ricordo delle vittime in occasione della cerimonia di apertura per l’anniversario della strage. «La serietà impone che di fronte ai familiari si ponga un punto fermo. Dopo 40 anni si può solo chiedere scusa. Non è accettabile non è ammissibile» la mancanza della verità piena. «Le scuse da parte dello Stato sono le uniche parole che hanno una parvenza di decenza. Dopo 40 anni di dolori immutabili vissuti dai familiari si può solo chiedere scusa».

