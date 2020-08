Esplosione a Beirut, il ministero della Salute: «Aria tossica, lasciate la città»

Passano le ore e appare sempre più probabile la pista dell’incidente dopo l’enorme esplosione che ha colpito il porto di Beirut ieri, alle ore 18. Il bilancio è di oltre 100 morti e più di 4mila feriti. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro in operazioni di salvataggio per cercare le persone ancora sotto le macerie in quella che il governatore della città ha definito una scena come quella di Hiroshima e Nagasaki.

L’onda d’urto è stata avvertita fino a Cipro. Al momento i funzionari libanesi collegano l’esplosione a 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscato e immagazzinato nel porto per sei anni. Il ministro della salute libanese Hamad Hasan ha consigliato di lasciare la città poiché i materiali pericolosi sprigionatisi nell’aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali.

Il presidente libanese Michel Aoun ha indetto una riunione d’emergenza del gabinetto e dichiarato lo stato di emergenza per due settimane. Il primo ministro Hassan Diab ha invece chiesto una giornata di lutto nazionale per mercoledi 5 agosto in un momento anche di profonda crisi economica per il Libano. Negli ultimi mesi il terzo Paese più indebitato al mondo è sprofondato in una recessione senza precedenti, con un crollo del valore della Lira libanese.

Due esplosioni e il verdetto sulla morte dell’ex premier Hariri

Una seconda esplosione – secondo le prime fonti arrivate ieri – sembrava essere avvenuta anche nelle vicinanze della residenza dell’ex premier libanese Saad Hariri, dimessosi lo scorso ottobre dopo numerose proteste. Una doppia esplosione che aveva quindi fatto pensare alla pista dell’attentato vista anche la coincidenza temporale con la sentenza nel processo per l’uccisione di Rafiq Hariri.

L’ex premier libanese, e padre di Saad Hariri, è stato ucciso nel 2005, il giorno di San Valentino, con circa 3mila chilogrammi di esplosivo che hanno portato alla morte di altre 21 persone. L’Aja annuncerà se gli imputati – quattro esponenti del movimento e gruppo politico sciita libanese filo iraniano Hezbollah – siano colpevoli o meno. La morte di Hariri sconvolse il Libano e scatenò la Rivoluzione del Cedro che costrinse la Siria a mettere fine alla sua lunga presenza militare durata 29 anni.

La missione Unifil

Tra i feriti nell’esplosione di ieri anche alcuni militari della missione Onu Unifil, comandata dall’Italia, che dal 1978, con una seconda fase iniziata nel 2006, pattuglia la cosiddetta Blue Line, il delicato confine tra Israele e Libano. Ieri sera Donald Trump ha detto di non escludere la pista del terrorismo, ma questa mattina il Pentagono ha smentito le parole del presidente. Smentite arrivate anche da Israele e Hezbollah.

Tel-Aviv, tramite il suo ministro degli Esteri, ha subito negato di essere coinvolta nell’esplosione. La stessa conclusione è arrivata dal movimento di Hassan Nasrallah che ha negato qualsiasi coinvolgimento di Israele. Entrambi i Paesi hanno invitato all’unità. Israele ha promesso di invitare materiale sanitario.

