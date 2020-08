Beirut, scontri nella notte: la polizia usa gas lacrimogeni contro i manifestanti. Arrestato il direttore del porto

Dopo l’esplosione, gli scontri. Nella notte è scoppiata una protesta nella zona del Parlamento a Beirut, in Libano, dopo l’esplosione che ha distrutto il porto della città ed è costato la vita ad almeno 137 persone, migliaia i feriti, 300mila gli sfollati.

Secondo quanto riporta la Bbc, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in strada contro il governo. Alcuni dei dimostranti sarebbero rimasti feriti negli scontri con le forze dell’ordine. Per sabato 8 agosto è prevista una grande manifestazione antigovernativa.

Intanto 16 funzionari del porto sono stati arrestati. Arrestato anche il direttore del porto Hassan Qureitem. Gli inquirenti indagano sul deposito di del nitrato di ammonio che avrebbe causato la tragedia.

Ieri, 6 agosto, il presidente francese Emmanuel Macron è andato sul luogo dell’esplosione dove è stato accolto dalla folla che gli ha chiesto a gran voce di aiutare il popolo a cacciare la classe dirigente al potere. «Aiutaci! Rivoluzione!», urlavano le persone al presidente francese. Macron ha annunciato una conferenza internazionale per sostenere Beirut.

Immagine copertina: screenshot da video Twitter |Bloomberg QuickTake

