Il bollettino dell’8 agosto

I dati di sabato 8 agosto 2020

Rispetto alla giornata di ieri, il numero di nuovi pazienti trovati positivi al

Coronavirus in Lombardia è aumentato. Mentre nello scorso bollettino erano +69 (di cui 5 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici), oggi sono +76 (di cui 11 debolmente positivi e 1 trovato con i test sierologici). In ogni caso questo dato è comunque più basso di quello di due giorni fa, quando i nuovi positivi erano +118. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi con diagnosi di Covid-19, ieri nessuno.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9, mentre quelli in ospedale ma non in terapia intensiva sono 162, esattamente come ieri. Con i nuovi dati sui decessi, il numero totale di vittime nella regione è arrivato a 16.832. Guardando alle singole province, non è stato registrato nessun caso a Pavia e Lecco.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Bergamo (+7)

(+7) Mantova (+20, tenendo conto anche del focolaio rilevato il 4 agosto)

(+20, tenendo conto anche del focolaio rilevato il 4 agosto) Milano (+24) di cui +9 a Milano città

(+24) di cui +9 a Brescia (+5)

(+5) Lecco (0)

(0) Cremona (+2)

(+2) Como (+1)

(+1) Pavia (0)

(0) Varese (+7)

(+7) Monza e Brianza (+2)

(+2) Lodi (+3)

(+3) Sondrio (+1)

Leggi anche: