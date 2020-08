Coronavirus, in Lombardia ancora 5 morti. In lieve calo i nuovi casi (oggi 118) ma aumentano i ricoverati

Il bollettino del 6 agosto

I dati di oggi 6 agosto 2020

Calano, seppur di poco, i contagi da Coronavirus in Lombardia, la regione più duramente colpita dalla pandemia. Il bollettino odierno parla di +118 nuovi positivi (di cui 18 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici) contro i +138 di ieri 5 agosto. Le vittime ieri erano +5, esattamente come oggi, per un totale di 16.829 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati oggi sono 168 (+4) mentre ieri 164: in terapia intensiva si trovano ancora 11 persone (esattamente come ieri). I guariti sono 72.634 mentre i dimessi 1.446 per un totale di 74.080 (+208). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono +8.979 contro i +9.260 di ieri per un totale di 1.344.362 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Nella provincia di Milano si registra un incremento di +16 casi (anche ieri +16) mentre in città +7 (ieri +8). Tornano a calare i contagi a Mantova che ieri aveva toccato la cifra record di +62 casi: oggi sono +22 (in questo dato «è compresa la seconda parte dei soggetti riferibili al focolaio»). Nessun contagiato a Lodi e Sondrio.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Bergamo (+22)

(+22) Mantova (+22)

(+22) Milano (+16) di cui +7 a Milano città

(+16) di cui +7 a Brescia (+12)

(+12) Lecco (+7)

(+7) Cremona (+6)

(+6) Como (+5)

(+5) Pavia (+5)

(+5) Varese (+4)

(+4) Monza e Brianza (+1)

(+1) Lodi (0)

(0) Sondrio (0)

