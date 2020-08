Coronavirus, in Lombardia contagi triplicati con quasi il doppio dei tamponi: +138 (ieri erano +44). Pesa il focolaio mantovano. Salgono anche i morti: +5 (ieri +1)

Il bollettino del 5 agosto

I dati di mercoledì 5 agosto 2020

Tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. Nella giornata odierna si registrano +138 casi (di cui 13 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici) contro i +44 di ieri 4 agosto 2020. Oggi le vittime sono +5 mentre ieri è stato segnalato un solo decesso per un totale di 16.824 morti dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 164 (ieri erano 160, quindi +4), mentre in terapia intensiva ci sono ancora 11 pazienti (+2). I guariti sono 72.412, i dimessi 1.460; in isolamento domiciliare si trovano 5.648 persone, gli attualmente positivi sono 5.823 mentre i casi totali 96.519. In 24 ore sono stati effettuati +9.620 tamponi contro i +5.696 di ieri per un totale di 1.335.383 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Nella provincia di Milano si segnalano +16 casi (ieri +19) mentre in città +8 (ieri +16). A Mantova si registrano +62 casi, nessun contagio a Lecco e Sondrio.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Mantova (+62)

(+62) Bergamo (+17)

(+17) Milano (+16) di cui +8 a Milano città

(+16) di cui +8 a Brescia (+15)

(+15) Como (+5)

(+5) Monza e Brianza (+5)

(+5) Lodi (+4)

(+4) Cremona (+3)

(+3) Varese (+3)

(+3) Pavia (+1)

(+1) Lecco (0)

(0) Sondrio (0)

Foto in copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

