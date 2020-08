Coronavirus, in Lombardia 44 nuovi positivi (ieri +25) e un decesso (ieri +3). Quadruplicano i casi a Milano città: oggi +16 (ieri +4)

Il bollettino del 4 agosto

Dopo i 3 nuovi decessi registrati ieri, in Lombardia si conta 1 altra vittima legate al Coronavirus. In tutto, nella Regione si sono registrati 16.819 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi, oggi se ne contano altri 44 ( di cui 14 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici), contro i 25 di ieri. I ricoverati sono 160, un numero totale uguale a quello di ieri ma che comprende la dimissione di 2 pazienti rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono ancora 9 persone (come ieri).

A oggi, 4 agosto, sono 1.462 le persone che risultano dimesse dalle strutture ospedaliere. I guariti, invece, sono 72.348. Il totale dei tamponi sale a 1.326.123. nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +5.69 6(ieri l’aumento era stato di +4.208). Nella provincia di Milano si segnalano +19, di cui 16 a Milano città. Ieri, invece, rispettivamente +12 e +4.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+19) di cui +16 a Milano città

(+19) di cui +16 a Bergamo (+5)

(+5) Cremona (+1)

(+1) Brescia (+2)

(+2) Mantova (+7)

(+7) Varese (+1)

(+1) Como (+3)

(+3) Monza e Brianza (+1)

(+1) Lodi (+2)

(+2) Sondrio (+1)

(+1) Pavia (0)

(0) Lecco (0)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

