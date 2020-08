Coronavirus, in Lombardia calano i nuovi contagi: +25 (ieri +38). Giù anche le vittime: +3 (ieri +8)

Il bollettino del 3 agosto

Continua a scendere il bilancio dei nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia. Dopo il +38 di ieri, e il +55 di due giorni fa, i dati di oggi registrano 25 nuovi positivi, di cui 4 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico. Il numero dei guariti fa segnare un +48, per un totale che è salito a quota 73.724 persone guarite e/o dimesse. Cala anche il numero dei decessi: +3 nelle ultime 24 ore, rispetto ai +8 di ieri, per un totale di 16.818 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Stabili le terapie intensive.

Il numero dei tamponi segna +4.208 nell’ultima giornata, rispetto ai 7.712 di ieri. Per un totale che è arrivato a quota 1.320.427. Nella provincia di Milano lieve aumento dei casi: +12, di cui 4 a Milano città.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+12) di cui +4 a Milano città

(+12) di cui +4 a Bergamo (+4)

(+4) Cremona (0)

(0) Brescia (+5)

(+5) Mantova (0)

(0) Varese (0)

(0) Como (0)

(0) Monza e Brianza (+3)

(+3) Lodi (0)

(0) Sondrio (0)

(0) Pavia (0)

(0) Lecco (0)

