Coronavirus, in Italia risalgono i contagi (+412) ma con oltre 14mila tamponi in più. Sicilia in testa per i nuovi casi. Sei i decessi (ieri 4)

Il bollettino dell’11 agosto

Sono 251.237 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia a oggi, 11 agosto. Il bilancio aggiornato è stato diffuso come di consueto dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, che segnalano un aumento di 412 casi rispetto a ieri. Più di ieri, lunedì 10 agosto, quando i nuovi contagi segnalati erano stati 259. Il 9 agosto, invece, si era registrato un +463. La Regione più colpita è la Sicilia, con +89 casi.

Tra ieri e oggi si sono effettuati 40.642 tamponi ( ieri 26.432), per un totale di 7.316.918 test e 4.329.697 casi monitorati. In Italia i positivi sono 13.561. Il numero totale delle vittime sale a 35.215. Nelle ultime 24 si sono registrati altri 6 decessi (ieri 4 e domenica 2). Per quanto riguarda i ricoveri, sono 801 in tutto, di cui 49 in terapia intensiva (ieri 46). Le persone in isolamento domiciliare sono, a oggi, 12.711. I guariti sono 202.461 (+213).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

