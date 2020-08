Conte favorisce il padre della compagna? Niente macchina del fango, aveva patteggiato e ha chiesto la revoca

Il 13 agosto 2020 alle ore 17:38 la giornalista Maria Giovanna Maglie pubblica un tweet in cui sostiene che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe aiutato il padre della compagna per i suoi problemi legali:

Hai un albergo 5stelle a Roma non versi i soldi della tassa di soggiorno,,ti tieni 2milioni,e’ #peculato,reato penale. Ma sei il padre della compagna di #Giuseppi,nell’ultimo decreto tra #266articoli una manina amica lo trasforma, da penale a solo sanzione.

Prima di procedere è bene leggere l’articolo de Il Giornale del 6 giugno 2019 per scoprire che Cesare Paladino, padre della compagna di Conte, aveva chiesto il patteggiamento. Attenzione però, è solo il punto di partenza di una storia più lunga.

Partiamo dalla richiesta leggendo quanto riportato nell’articolo dal titolo «Cesare Paladino padre della fidanzata del presidente Conte, patteggia per l’evasione della tassa di soggiorno»:

Ora, comunque, con la restituzione dell’ingente cifra e la richiesta di patteggiamento – che dovrebbe essere accordata senza intoppi – la vicenda dovrebbe essere definitivamente chiusa: già, perché la parola ultima spetta al gup, che deciderà nel mese di luglio se accettare il patteggiamento od optare per il rito ordinario con eventuale rinvio a giudizio o assoluzione dell’imputato.

Come è andata a finire con il Gup? Come riportato da Open, alla fine il patteggiamento è diventato realtà:

D’altra parte il papà della fidanzata del premier era già finito nelle maglie della magistratura penale per avere evaso circa 2 milioni di euro di tassa di soggiorno che l’Hotel Plaza aveva riscosso ma non girato come doveva alle casse del comune di Roma, e proprio il mese scorso aveva patteggiato una condanna di poco superiore a 1 anno e due mesi.