Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Ora la pandemia è trainata dagli under 40»

L’allarme varrebbe anche per l’Italia, dopo il report dell’Istituto superiore di sanità. Nel Belpaese la mediana è a 34 anni

La pandemia di Coronavirus nel mondo sarebbe entrata in una nuova fase. A questo punto sarebbe spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior rischio per le fasce più vulnerabili. A parlare di questa nuova fase è stato Takeshi Kasai, direttore dell’ufficio del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in una conferenza stampa.

«L’epidemia sta cambiando – ha dichiarato – e le persone di 20, 30, 40 anni stanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili». Questa valutazione sull’età dei contagiati varrebbe anche per l’Italia, come conferma l’ultimo report dell’Iss, riferito alla settimana fino all’11 agosto, che ha registrato un’età mediana dei nuovi casi intorno a 34 anni.

