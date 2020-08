Coronavirus, a Los Angeles piano straordinario per il ritorno a scuola: test su tutti i 600 mila studenti. Torna la paura in Corea: positivi 400 membri di una chiesa

Usa

EPA/ETIENNE LAURENT | Una famiglia fa spesa in un mercatino scolastico a Sylmar, a Nord di Los Angeles

Mentre negli Stati Uniti si registrano ancora 40.022 nuovi casi di Coronavirus nell’ultimo giorno e 542 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University, cresce la preoccupazione per il ritorno a scuola delle prossime settimane. Il piano più ambizioso per contenere i contagi parte dal distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande del Paese, dove il sovrintendente Austin Beutner ha intenzione di sottoporre a tampone tutti i 600 mila studenti e i 75 mila dipendenti delle scuole.

La campagna di monitoraggio partirà da lunedì, per proseguire sistematicamente durante l’anno scolastico, come riporta il Guardian: «Circostanze straordinarie richiedono azioni straordinarie – ha detto Beutner – e sebbene questo sforzo di verifica e tracciamento dei conatti sia senza precedenti, è necessario». La sola contea di Los Angeles è al momento la più colpita degli Stati Uniti, con oltre 200 mila casi rilevati.

Corea del Sud

Ed JONES / AFP | Un operatore sanitario effettua un tampone a Bucheon, a Sud di Seul

È scoppiato un nuovo focolaio in Corea del Sud, con circa 400 casi identificati tra persone che hanno frequentato una chiesa a Nord di Seul, secondo l’agenzia Yonhap. Il primo caso positivo è stato scoperto su un membro della chiesa di Sarang Jeil lo scorso 12 agosto, come ha confermato il direttore della sanità pubblica del governo coreano, Park Yu-mi, per poi salire in pochi giorni a 123. Il numero totale dei casi è salito a 438, di cui 282 solo nella capitale. Finora sono stati testati metà dei membri della chiesa di Sarang Jeil, circa 2 mila, con il 16% risultato positivo.

