Le immagini da Pomezia e gli assembramenti per i delfini. Non dovremmo preoccuparci solo per le discoteche

Da una parte si discute tanto delle discoteche e dell’ordinanza del ministro Roberto Speranza per la loro sospensione, dall’altra c’è chi parla di «migranti che portano il virus in Italia» mentre ci sono turisti italiani che tornano a casa dall’estero con un «clandestino invisibile» chiamato Sars-CoV-2. A Open vi abbiamo raccontato del rave party non autorizzato nel Cremonese, dove una stima di 1.500 sconsiderati potrebbero aver festeggiato un vero e proprio «Covid-Party» cominciato la notte di Ferragosto. Ora vi mostriamo alcuni episodi autorizzati a poca distanza da Roma e portati alla luce dal sito Nonelaradio.it.

Da qualche giorno, quasi in sordina, stanno circolando foto e video ripresi dagli stessi spettatori che hanno assistito allo spettacolo dei delfini presso il parco Zoomarine di Pomezia. Non si sono resi conto, probabilmente a causa della gioia di vivere un momento spensierato dopo tante fatiche passate durante il lockdown, di aver testimoniato pubblicamente degli assembramenti.

Lo spettacolo dei delfini! Altro che discoteche o aeroporti! Se ci stiamo ponendo il problema degli assembramenti bastava guardare ciò che accade in certi luoghi alla luce del sole. Ecco alcune foto pubblicate dagli utenti online (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9) dove è possibile vedere anche qualche mascherina e qualche sedile segnato con un adesivo bianco, probabilmente con l’obiettivo di indicare dove non sedersi per mantenere il distanziamento:

118004410_10221252478329079_5319948922766908582_o Foto dell’utente Salvuccio, 17 agosto 2020. 117964522_10221252478369080_1992213374403581484_o2 Foto dell’utente Salvuccio, 17 agosto 2020. 117905726_3437050843005922_233600003098531145_n Foto dell’utente Rossella, 16 agosto 2020. 117948830_3437050449672628_1577517658240998862_n Foto dell’utente Rossella, 16 agosto 2020. 117814594_10220943483008790_2735029626661051557_n Foto dell’utente Salvuccio, 16 agosto 2020. 118084847_10223709445233472_260495133899338727_n Foto dell’utente Salvatore, 17 agosto 2020. 117773278_10223709445153470_9124923571505497190_n2 Foto dell’utente Salvatore, 17 agosto 2020. 118251027_632556060718506_7373595504736905257_o Foto dell’utente Raffaella, 17 agosto 2020. screenshot-video Screenshot dal video dell’utente Antonella del 16 agosto 2020

Come dicevo, l’evento non è circoscritto a questi ultimi giorni. Una pagina Facebook pubblica un video il 9 agosto 2020, sempre riferito allo spettacolo dei delfini e con tanta gente vicina vicina.

Uno dei video pubblicati il 9 agosto 2020 dalla pagina Facebook Viaggiamo insieme

L’ordinanza del ministro Speranza parla chiaro in merito a discoteche e sale da ballo, ma cosa potrà mai dire su queste foto? Andrà tutto bene?

