Discoteche, si va verso la chiusura: nel pomeriggio incontro governo-regioni. E intanto weekend e Ferragosto sono passati

In arrivo la stretta: le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso. È troppo tardi?

Fino a questo momento le regioni erano riuscite a tenere aperte le discoteche, al centro delle attenzioni di opinione pubblica e politica in questi ultimi giorni di contagi da Coronavirus in preoccupante risalita. Magari, dopo il pressing del governo, al 50% e con l’obbligo di ballare con la mascherina, ma le discoteche sono rimaste aperte fino a questo momento: Ferragosto e weekend relativo, ora agli sgoccioli inclusi. Ora la stretta (tardiva?) dell’esecutivo: le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che dice che «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso».

Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe infatti questa la posizione che verrà portata avanti dai componenti del governo alla riunione delle 16 di oggi, 16 agosto, con le Regioni. La riunione è stata convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e vedrà la partecipazione anche dei colleghi della Salute, Roberto Speranza – e dello Sviluppo economico – Stefano Patuanelli. Lo stesso Boccia nelle scorse ore aveva parlao dell’ipotesi della “chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni”. E i dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono verso lo stop.

L’allarme del sindacato

«A rischio 4 miliardi di euro»: è l’ammontare del fatturato annuale del settore secondo quanto stima il Silb, sindacato italiano locali da ballo. «Ad oggi solo il 10% dei circa 3.500 locali ha riaperto ed è questo che crea problemi? Da domani si rischierà di più con l’abusivismo», dice all’Ansa Gianni Indino, presidente del Silb Emilia-Romagna. Dal Governo, aggiunge, «finora non è arrivato un euro: ora chiederemo compensazioni, anche Iva al 4% e Cig ai nostri lavoratori».

Le sanzioni

Non mancano i controlli e le sanzioni: il ‘King’Club’ di Jesolo, tra le più famose discoteche della località veneziana, si è visto piovere addosso su decisione della Questura 5 giorni di sospensione a causa di avventori senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Accertati assembramenti e mancato rispetto delle norme, i poliziotti hanno applicato la sanzione obbligatoria prevista dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto.

In copertina ANSA/FABIO FRUSTACI | Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, al termine della riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni, Roma 4 agosto 2020.

