Discoteche, salta l’incontro tra Silb e il governo. Patuanelli: «Il tavolo dopo la decisione del Tar sul ricorso»

Dopo la decisione del governo di chiudere le discoteche su tutto il territorio nazionale non si è fatta attendere la risposta dei gestori. Ieri il Silb-Fipe, l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende.

E proprio questa iniziativa legale sarebbe all’origine del rinvio del tavolo in videoconferenza, previsto per oggi, tra il Silb e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. «Ci siamo riuniti in videoconferenza e il ministro ci ha detto che il tavolo riprenderà dopo che il Tar del Lazio avrà deciso sul nostro ricorso», ha riferito all’Ansa il presidente di Silb-Fipe Maurizio Pasca. All’incontro era presente anche Stefano Bonaccini, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni.

Leggi anche: