Coronavirus, un caso scuote la Roma: dopo i due della Primavera, positivo anche il portiere della prima squadra Antonio Mirante

Dopo la notizia dei due giovani della Roma Primavera, questa volta è un componente della prima squadra a essere stato contagiato dal Coronavirus. Risultato positivo al tampone per certificare l’infezione in una delle visite di controllo verrà ora sottoposto a un ulteriore esame. Così come accaduto nel caso dei due giocatori della Primavera, anche il nuovo caso della prima squadra sarebbe stato infettato in Sardegna.

Il giocatore positivo è il portiere della Roma Antonio Mirante che in un video pubblicato sulle stories di Instagram parla in prima persona della sua infezione dicendo di sentirsi bene e di non aver registrato alcun sinotomo fino ad ora.

A seguito della positività dei due ragazzi di Alberto De Rossi, la Roma ha sospeso le sedute di allenamento per i giovani a Trigoria, procedendo con la sanificazione dei locali.

In copertina: Antonio Mirante

