La pistola spara-mascherina dello youtuber Allen Pan: la soluzione drastica ai no-mask – Il video

Ci sono due tipi di persone in questa pandemia da Coronavirus secondo Allen Pan: quelli che indossano le mascherine e quelli che non lo fanno. La star di Youtube ha quindi pensato a una soluzione per questi “maskholes”. Allen Pan ha ideato e realizzato una nuova pistola che lancia mascherine sui volti delle persone che non le indossano, affinché si evitino risse nei luoghi pubblici. «Un problema americano richiede soluzioni americane!», ha dichiarato all’inizio della sua clip.

L’ “arma”, simile a una pistola a rete, sembra un’arma da fuoco “Streampunk” (filone della narrativa fantascientifica, ambientata nell’epoca vittoriana). Una maschera chirurgica è allacciata sui ganci della canna. Per sparare con maggiore precisione, viene utilizzato un puntatore laser e, infine, sono presenti dei dadi che fanno da pesi sulle estremità delle cordicelle della mascherina, così da avvolgerla al volto una volta sparata.

