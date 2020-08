Barack Obama durissimo contro Trump: «Non ha rispetto per la democrazia» – Il video

«Il presidente tratta il suo incarico come l’ennesimo reality per attrarre l’attenzione» ha detto mercoledì sera l’ex presidente Barack Obama, chiedendo agli elettori di fidarsi delle abilità di Joe Biden e Kamala Harris

L’ex presidente Barack Obama ha pronunciato, la sera di martedì 19 (orario americano), un discorso appassionato alla Democratic National Convention a sostegno del candidato presidenziale del suo partito, Joseph R. Biden Jr., lodandolo come un uomo di esperienza, di carattere, di empatia e di resilienza. Obama ha invitato la nazione a riunirsi per non rieleggere l’attuale presidente Donald Trump e ha affermato che l’esistenza stessa della democrazia è in pericolo.

Un discorso molto duro che è durato circa 20 minuti. Abbiamo evidenziato i punti principali.

