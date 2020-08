Greta Thunberg torna tra i banchi di scuola dopo l’anno sabbatico: «È così bello!»

Anche per Greta Thunberg è arrivato il momento di tornare a scuola. L’annuncio è avvenuto oggi, 24 agosto, sui canali social. L’attivista svedese ha scritto un post per dire che l’anno sabbatico che si era presa per portare avanti le lotte ambientaliste è giunto al termine. «ed è così bello tornare finalmente a scuola!». Erano stati proprio i suoi “scioperi per il clima” dalle lezioni a portare alla notorietà la giovane svedese, diventata un simbolo della lotta contro il riscaldamento globale. Ed è da qui che erano partiti i Fridays for future, gli scioperi per il clima

Solo pochi giorni fa, il 19 agosto, è ricorso l’anniversario dal suo primo sciopero per il clima. Due anni dopo, la ragazza con le lunghe trecce ha fatto un bilancio della sua attività in difesa dell’ambiente. Al quotidiano The Guardian ha raccontato di non essere affatto contenta: «In questi ultimi due anni il mondo ha emesso oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo», ha detto.

