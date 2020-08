«Navalny è stato avvelenato, rischia danni al sistema nervoso»: la conferma dell’ospedale tedesco dove è ricoverato. Merkel: «Punire i colpevoli»

L’oppositore di Putin non sarebbe in pericolo di vita. Washington parla di un «momento critico» nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia. E Berlino chiede a Mosca un’inchiesta

Alexei Navalny, l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin, presenta «tracce di avvelenamento». Ad affermarlo è l’ospedale di Berlino dove Navalny è ricoverato, dopo i test clinici effettuati sul paziente. Navalny non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non escludono «effetti a lungo termine» sul sistema nervoso.

I fatti si riferiscono allo scorso 20 agosto, quando il noto avversario del Cremlino sarebbe stato avvelenato mentre si trovava su un volo di rientro a Mosca da un viaggio in Siberia. L’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che Navalny si è sentito male ed è stato trasportato subito in ospedale.

Il commento degli Usa

Intanto gli Stati Uniti, tramite l’ambasciatore americano a Mosca John Sullivan, hanno fatto sapere che se sarà confermato che l’oppositore russo è stato avvelenato, l’episodio sarà un «momento critico» nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, ha detto il diplomatico citato da Interfax.

Netta anche la presa di posizione della Germania, con Angela Merkel che ha chiesto a Mosca che vi sia un’inchiesta completa e che i responsabili dell’avvelenamento paghino le conseguenze sul piano legale. Sul fronte Ue, Paolo Gentiloni ha commentato: «Il comunicato dell’ospedale conferma i sospetti di avvelenamento per Navalny. Scelta giusta accoglierlo a Berlino. L’Europa intera condivide la richiesta tedesca di chiarimenti sul caso».

Leggi anche: