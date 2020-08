Lo scivolone dell’inviato di Repubblica sul nubifragio di Verona: «I concittadini nazifascisti e razzisti riflettano sul karma»

Scoppia il caso contro il giornalista de la Repubblica Paolo Berizzi, attaccato sui social da Giorgia Meloni per un tweet sul nubifragio e la grandinata che ha travolto Verona ieri 23 agosto. Berizzi scrive su Twitter: «Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma».

Parole giudicate «gravissime e inaccettabili» dice la leader di Fratelli d’Italia, che su Facebook rilancia il tweet dell’inviato de la Repubblica e lo attacca: «Ma un po’ di vergogna no?».

