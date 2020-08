Briatore e quella partita a calcetto con Mihajlovic, Rovazzi e Bonolis: il contagio è sul campo o al Billionaire?

Alla partita hanno partecipato anche il cantante Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo. Preoccupazione per Silvio Berlusconi, che ha incontrato l’imprenditore senza mascherina

«Lo sport, oltre che lavoro, è da sempre una passione, e un momento di condivisione e divertimento, soprattutto il calcio». È con queste parole che Flavio Briatore – ricoverato da ieri, 24 agosto, al San Raffaele di Milano in condizioni serie per Covid-19 – accompagna su Instagram la foto di una partita di calcetto in Sardegna con i suoi compagni eccellenti.

L’immagine è stata postata il giorno di Ferragosto e vede insieme, sul campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, lo stesso Briatore insieme al conduttore tv Paolo Bonolis, l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo a Sars Cov-2 pochi giorni fa. Con loro anche il commentatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Hanno giocato anche lo youtuber e cantante Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo. La partita tra celebrities è stata organizzata dal magnate e petroliere milionario Hormoz Vasfi. E sorge la domanda: dove e come si è contagiato Briatore? Qui, oppure al suo locale, il Billionaire, dove ci sono una sessantina di dipendenti positivi?

Tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Bologna Calcio, che si è radunato ieri a Casteldebole in vista del ritiro a Pinzolo. E anche la moglie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, Arianna Ramaccioni, ha dato notizia sui social della propria negatività al Covid: “Per tutti coloro che sono entrati in contatto con me: effettuato il tampone naso-faringeo con esito negativo”, ha scritto.

L’incontro con Berlusconi

Se Mihalovic comunque non ha risparmiato incontri durante il suo soggiorno sull’isola, oltre ai compagni di calcetto avrebbe cenato con un giornalista della Gazzetta; di certo Briatore ha fatto il pieno di socialità. Solo una settimana fa ha postato, sempre su Instagram, un breve video accanto al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Vicini e senza mascherina. «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene. Lo trovo in forma. Bravo Silvio», dice Briatore.

Briatore Silvio Il tuo browser non supporta il tag iframe

Flavio Briatore/Instagram

E sempre sul social compaiono foto anche recenti con il figlio Falco Nathan, nato dalla relazione di Briatore con Elisabetta Gregoraci.

In copertina Flavio Briatore/Instagram

Leggi anche: