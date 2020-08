Black Lives Matter, la stella LeBron James lancia la proposta: stop all’Nba per il resto della stagione. Ed è durissimo su Trump

Potrebbe essere un campionato storico per il basket a stelle e strisce. Nel senso che, per il resto della stagione, non si giocherà nessun match. Potrebbe accadere se gli altri campioni dell’Nba decidessero di seguire uno dei giocatori più forti in attività, LeBron James: è lui a guidare la protesta per chiedere alla politica e alla società americana di intervenire subito per sradicare il razzismo contro gli afroamericani.

Dopo l’uccisione di George Floyd, un altro episodio, quello del grave ferimento di Jacob Blake, ha riacceso le proteste negli Stati Uniti. Ieri sera, 26 agosto, il mondo del basket ha deciso di fermarsi per unirsi idealmente alle proteste dei tanti manifestanti scesi in piazza in questi mesi. Doveva disputarsi la gara 5 dei playoff della Eastern Conference tra Milwaukee Bucks e Orlando Magic: i Bucks, nella serie, sono in vantaggio per 3-1 ma, a pochi minuti dall’inizio della partita, hanno deciso di boicottarla.

Nessun giocatore della formazione di Milwaukee è uscito dagli spogliatoi, mentre i Magic, regolarmente sul parquet per il riscaldamento, sono rientrati anch’essi negli spogliatoi. La gara sarebbe dovuta iniziare alle 22 ora italiana. Dopo circa un’ora, l’Nba ha ufficializzato il rinvio di tutte le tre gare della notte in accordo con il sindacato dei giocatori, l’Nbpa.

L’Nba e l’Nbpa annunciano oggi che, vista la decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo per gara 5 contro gli Orlando Magic, le tre partite di oggi – Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma e Los Angeles Lakers-Portland – sono state posticipate. La gara 5 di ogni serie verrà riprogrammata. Il comunicato congiunto di Nba e Nbpa

Gli organi di stampa statunitensi, a parte la presa di posizione di LeBron James e delle due squadre californiane che non sono scese in campo, scrivono che le altre squadre della Eastern Conference sarebbero favorevoli a proseguire il campionato. Intanto LeBron James, su Twitter, si scaglia anche contro il presidente degli Stati Uniti.

Tralasciando la traduzione dell’insulto rivolto a Donald Trump, il giocatore dice: «Chiediamo un cambiamento, siamo stufi di lui». Non è l’unico giocatore che si sta facendo sentire in queste ore. Donovan Mitchell degli Utah Jazz scrive sui social: «Chiediamo giustizia». Il vicepresidente dei Buxks, Alex Lasry, twitta: «Alcuni valori sono più grandi del basket».

Leggi anche: