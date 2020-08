Caso Blake, il commovente discorso dell’allenatore che ha annunciato lo stop della Nba: «Trump parla di paura, ma siamo noi quelli che vengono uccisi» – Il video

Il caso di Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin, scuote l’Nba. In un discorso emozionante ai microfoni dei giornalisti, Doc Rivers, allenatore dei Los Angeles Clippers, ha commentato: «Sentite Donald Trump e tutti quelli che parlano di paura, ma siamo noi quelli che vengono uccisi. Siamo noi quelli che vengono colpiti, siamo noi quelli a cui viene negato di vivere in certe comunità. «Siamo stati impiccati, ci hanno sparato, e continuiamo a sentire parlare di paura – ha aggiunto Rivers, 58 anni, nativo di Chicago – è incredibile, perché amiamo questo Paese, ma questo Paese non ricambia».

La notte del 27 agosto, le tre partite di playoff Nba in programma sono state posticipate, dopo il rifiuto dei giocatori di scendere in campo come forma di protesta. Secondo la stampa statunitense, alcune squadre – capitanate dai Los Angeles Lakers di LeBron James – starebbero spingendo per lo stop della stagione.

Editing video: Vincenzo Monaco

