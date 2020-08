Coronavirus, in Lombardia ancora alti i nuovi contagi: oggi 286, ieri 269. Nessun decesso

Il bollettino del 27 agosto

Secondo i dati relativi alla Lombardia per l’epidemia di Coronavirus, non si registra nessun decesso, esattamente come ieri. Il numero delle vittime quindi rimane stabile a 16.857. Il numero di nuovi contagi invece è salito a 286, rispetto ai 269 registrati. L’altro ieri erano invece 119 i casi registrati.

Bisogna tenere conto però del numero dei tamponi che oggi è arrivato a 17.964, ieri era attorno ai 16mila. Crescono invece i dati della provincia di Milano. Se ieri infatti erano 102 di cui 66 nel capoluogo, oggi sono arrivati a 136 nella provincia e 73 nel capoluogo. Delle altre province è Brescia a registrare il numero più alto di nuovi contagi: 31.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+136) di cui +73 a Milano città

(+136) di cui +73 a Brescia (+31)

(+31) Monza e Brianza (+3)

(+3) Bergamo (+20)

(+20) Cremona (+5)

(+5) Como (+11)

(+11) Pavia (+14)

(+14) Lecco (+7)

(+7) Lodi (+2)

(+2) Varese (+11)

(+11) Mantova (+6)

(+6) Sondrio (+1)

Leggi anche: