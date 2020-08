Il bollettino del 29 agosto

Leggera flessione nei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri il numero di positivi era aumentato di +316 unità, oggi si registrano +289 casi di cui 38 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. Non ci sono invece nuovi decessi. Questi i dati a fronte di circa 1.000 tamponi in meno: oggi sono +18.701, ieri erano +19.721.

Stabile la situazione nelle terapie intensive, che registrano un solo caso di positività in più rispetto a ieri, portando il totale a 18, mentre sono 13 i ricoveri non in terapia intensiva. I guariti e i dimessi aumentano invece di 98 unità. Quella di Milano si conferma come la provincia con l’aumento di casi più alto: +140, di cui +86 a Milano città.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+140) di cui +86 a Milano città

(+140) di cui +86 a Bergamo (+18)

(+18) Cremona (+5)

(+5) Brescia (+35)

(+35) Mantova (+7)

(+7) Varese (+10)

(+10) Como (+14)

(+14) Monza e Brianza (+27)

(+27) Lodi (+3)

(+3) Sondrio (0)

(0) Pavia (+8)

#LNews



Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+84) A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi riscontrati. Non si registrano decessi e casi a Sondrio. Rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,54%



👉 https://t.co/5esKKdwhCW pic.twitter.com/9EWC5k6vmy — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 29, 2020

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: