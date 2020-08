Lorenza, morta a Lipari a 22 anni: dopo l’ospedale, occupato il porto – Il video

C’è tensione sull’isola siciliana di Lipari – come mostrano queste immagini inviate da un utente a Open – dove in queste ore alcuni residenti hanno deciso di occupare il porto bloccando gli arrivi dell’aliscafo e non permettendo lo sbarco dei passeggeri. C’è anche il cartello «Diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione». Il motivo? I presunti disservizi dell’ospedale dell’isola che, proprio ieri, è stato occupato per accendere i riflettori sul caso di Lorenza Famularo, 22enne morta nella struttura ospedaliera nella notte tra domenica e lunedì per cause che sono ancora in fase di accertamento. I manifestanti chiedono una visita dell’assessore alla Sanità della regione Sicilia Ruggero Razza e il rafforzamento del presidio sanitario.

Ecco i video della protesta

Lipari porto protesta 1 Il tuo browser non supporta il tag iframe

Intanto è stata aperta un’inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), partita dalla denuncia presentata ai carabinieri da parte di Giovanni Famularo e Angela Giardina, papà e mamma della giovane. L’Asp di Messina, invece, ha avviato un’indagine con una commissione interna. Sospeso un infermiere dell’ospedale. Il servizio “ispezioni e vigilanza” che fa capo all’assessorato regionale alla Salute ha aperto un fascicolo ispettivo, chiedendo entro dieci giorni una relazione sull’assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario di Lipari.

Lipari 2 Il tuo browser non supporta il tag iframe

Alla manifestazione, organizzata dal fidanzato della donna, hanno preso parte familiari, amici e tanti residenti di Lipari che sono scesi in strada. Il sospetto è che il decesso di Lorenza sia stato causato da alcune inefficienze all’interno dell’ospedale. Stando ad una prima ricostruzione, la giovane è morta dopo sei giorni dai primi dolori alla testa, al braccio sinistro e all’addome di cui aveva già parlato con i medici del pronto soccorso dell’isola.

La replica della Regione Sicilia

Dalla Regione Sicilia fanno sapere che la prossima settimana l’assessore Ruggero Razza sarà a Lipari «per incontrare l’amministrazione comunale e una rappresentanza del Comitato per l’ospedale». Il governatore Nello Musumeci ha specificato: «Sarebbe giusto tenere separate due questioni profondamente diverse: la dolorosa scomparsa della giovane donna, per la quale la Regione ha subito disposto un’ispezione (da cui sembrerebbero emergere profili di responsabilità personale). Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Diversa è la questione della fase di avanzamento dell’attuazione della rete ospedaliera su Lipari».

«I cittadini dell’Isola – ha concluso il presidente della Regione Sicilia – rivendicano giustamente maggiori attenzioni e il loro grido d’allarme sarà ascoltato, con la dovuta attenzione. C’è anche il mio impegno. Ma le occupazioni e gli atti di forza servono solo a creare disagi a chi non ha colpe. Concorderemo assieme alla comunità locale il da farsi, ma in un clima di responsabile dialogo».

Foto in copertina di OPEN

Leggi anche: