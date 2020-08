Le devastanti immagini dell’uragano Laura negli Usa – Il video

L’uragano Laura ha colpito la costa della Louisiana: il bilancio delle vittime sarebbe salito a sei nelle ultime ore, dice il Dipartimento della Salute. Le immagini che giungono dagli Usa mostrano la violenza dell’uragano, di categoria 4. La tempesta si è spostata verso l’Arkansas, non prima di aver lasciato oltre 500 mila persone senza corrente in Louisiana e Texas ed è ora stata declassata a depressione tropicale. Tra le vittime c’è anche una quattordicenne, spiega il governatore John Bel Edwards. Un’altra persona è morta annegata – si trovava in barca – e un’altra ancora per avvelenamento da monossido di carbonio causato da un generatore di corrente.

Immagini: Twitter

Video editing: Vincenzo Monaco

Leggi anche: