Coronavirus, stretta negli atenei Usa alle confraternite: 60 focolai dopo feste e riunioni, almeno 26 mila studenti contagiati. In Corea 299 nuovi casi

Usa

EPA/JUSTIN LANE | Personale medico davanti al centro per i test al Coronavirus dell’Università di New York

In 60 università degli Stati Uniti sparse in 36 Stati è scattata una stretta per le associazioni studentesche e le confraternite, dalle cui riunioni e feste riporta la Cnn stanno emergendo numerosi focolai di Coronavirus. L’ultimo caso, secondo il New York Times, è stato quello alla Kansas State University, dove sono risultati positivi 22 studenti affiliati a una fraternità dell’ateneo, chiedendo a tutti gli affilati di sottoporsi a due settimane di quarantena. Alla Boise State University nell’Idaho, almeno tre confraternite sono state sospese dopo che avevano organizzato grandi raduni che violavano le regole anticontagio dell’università.

Secondo l’analisi dei dati raccolti dal New York Times, sono almeno 26 mila i casi legati a studenti rientrati nei college. E mentre molte università provano a incoraggiare il ritorno degli studenti nei propri campus, in altri atenei con la proroga della didattica a distanza gli studenti si sono organizzati per andare a vivere in alloggi condivisi, ma più vicini a casa propria.

Corea del Sud

Ed JONES / AFP | Un operatore sanitario effettua un tampone per il Coronavirus a Buncheon, a Sud di Seul

È una sorta di seconda ondata quella che sta registrando la Corea del Sud, alle prese con il diciassettesimo giorno consecutivo di aumenti a tre cifre di contagi da Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino dei Kcdc, i Korea Centers for Disease Control and Prevention, ci sono stati 299 nuovi contagi, portando il bilancio totale a 19.699 casi e 323 morti.

Dallo scorso venerdì, riporta il Guardian, la Corea del Sud ha esteso le regole più rigide di distanziamento sociale e limitazione dei contagi per un’altra settimana. A Seul è vietato consumare pasti nei ristoranti, pub e panetterie dalle 21 alle 5 del mattino. Per bar e caffetterie è obbligatorio invece il servizio di asporto, possibile però solo fino a mezzanotte.

