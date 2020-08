Coronavirus, 996 nuovi contagi in 24 ore, sei i morti. Campania di nuovo prima regione – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 31 agosto

Scende sotto i mille il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia: 996 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportano i dati aggiornati del bollettino diffuso quotidianamente dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Al 31 agosto 2020 sono 269.216 i contagi che in totale sono stati registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza: ieri erano 268.218. Sei sono le vittime positive al tampone di Sars Cov-2 decedute da ieri, per un totale di 35.483: ieri erano state quattro.

Sono 208.653 le persone guarite in totale dall’inizio del monitoraggio, +883 nelle ultime 24 ore. Sono 26.078 le persone attualmente positive, +1.873.

La Calabria comunica per ieri un ricalcolo del numero dei tamponi effettuati, che erano 154.919, mentre la Regione Siciliana fa sapere che dei 26 soggetti positivi, 2 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza di Lampedusa e Catania.

