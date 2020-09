Coronavirus: positiva anche la compagna di Berlusconi, Marta Fascina

I due avevano passato il lockdown assieme in Provenza

Anche la nuova compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, è risultata positiva al Coronavirus. La deputata di Forza Italia, con cui Berlusconi ha iniziato una relazione dopo la rottura con Francesca Pascale, si è sottoposta ieri al tampone ed è in isolamento ad Arcore. Secondo quanto si apprende, Fascina avrebbe trascorso tutto il periodo di lockdown assieme all’ex premier in Provenza nella villa di Marina. E con lui sarebbe stata stata anche in Sardegna. Intanto continua la ricostruzione dei contatti avuti da Silvio Berlusconi dopo la positività riscontrata ieri.

Lo scorso 12 agosto a Villa Certosa, in Sardegna, l’ex premier aveva incontrato Flavio Briatore. Ma già il 25 dello stesso mese Berlusconi era stato sottoposto a doppio tampone che aveva dato esito negativo. Nella storica villa sarda erano passati anche le due figlie, Eleonora e Barbara, e il figlio Luigi. E proprio questi ultimi due sono risultati positivi al test.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

