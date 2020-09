«Bravo Silvio, ti trovo in forma!». L’incontro tra Briatore e Berlusconi in Sardegna – Il video

«Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, gli voglio tanto bene, lo trovo in forma, bravo Silvio!». Con un sorriso smagliante, poche settimane fa – era il 12 agosto – Flavio Briatore faceva sapere a tutti i suoi follower di aver incontrato Silvio Berlusconi durante il soggiorno in Sardegna per le vacanze estive, in un video su Instagram poi diventato virale. Oggi, 2 settembre, l’ex premier è risultato positivo al Coronavirus dopo un secondo tampone eseguito in via precauzionale.

Stando a quanto reso noto, Berlusconi si sottopone a un tampone il 25 agosto, giorno in cui Briatore viene ricoverato per Covid. In quella circostanza l’esito è negativo. La sera successiva, nel corso di un’intervista in tv, Briatore dice di avere “solo” una prostatite. Ma il giorno dopo, il 26 agosto, Briatore ritratta: è positivo al Covid. Stando alle parole di Alberto Zangrillo, medico curante dell’ex premier, il leader di Forza Italia è asintomatico e sta facendo l’isolamento domiciliare ad Arcore.

Video in copertina: Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev

