Il San Raffaele conferma: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus

A fugare ogni dubbio un comunicato stampa della struttura ospedaliera. L’imprenditore, ora in isolamento, era stato ricoverato per un’altra patologia

La conferma è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, 26 agosto, dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove Flavio Briatore è ricoverato da lunedì scorso: l’imprenditore 70enne è positivo al Coronavirus. A fugare ogni dubbio è stato un comunicato stampa diffuso dalla struttura. Stando alla nota pubblicata dal San Raffaele, Briatore si era recato nella struttura ospedaliera per una patologia differente dalla Covid-19.

In un secondo momento, dopo essere stato sottoposto a un tampone, ne è stata rilevata la positività al Coronavirus. Briatore, che si trova ora in isolamento, in un’intervista pubblicata stamattina dal Corriere della Sera aveva detto: «Ho solo una prostatite forte, sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo al Coronavirus».

Stando a quanto riferito nel comunicato, il San Raffaele «ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio».

