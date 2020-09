Una pista ciclabile sullo stretto di Messina: De Micheli lancia l’idea e neanche il governo la difende. Provenzano: «E la catapulta?»

Lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria? «Su ferro, su strada e con una pista ciclabile». La ministra ai trasporti De Micheli ha twittato così su Twitter parlando dello Stretto di Messina e della «commissione» istituita per capire «lo strumento migliore» per collegare le due Regioni.

La versione 2.0 del ponte sullo stretto di De Micheli ha destato non poche polemiche e ironie sui social che nelle ultime ore hanno riempito il profilo della ministra. «Potreste installare due scivoli gonfiabili sospesi per aria», scrive un utente con tanto di immagine di esempio allegata. Non solo pista ciclabile «ma anche una in sabbia marina per giocare a biglie», scrive un altro. Ma anche nel governo nessuno la difende, anzi: c’è chi fa dell’ironia spinta anche nel suo stesso partito.

Potreste installare due scivoli gonfiabili sospesi per aria, uno che scende da Villa San Giovanni a Messina e l’altro in direzione opposta. Così, in caso di terremoto, per chi si trova sul ponte-scivolo il rischio è zero. pic.twitter.com/ikH7q6C5uu — Cosimo Amato (@cosimoamato_) September 2, 2020

Nessuna opera è sicura se si fonda su un territorio ad altissimo rischio sismico, e con periodici moti marini anomali. — raffaele barki (@raffaelebarki) September 2, 2020

Ironie anche dai colleghi

Ma le reazioni sono arrivate anche da esponenti – e colleghi – del Pd come Matteo Orfini che, all’idea della ministra, ha ironicamente rilanciato quella del «teletrasporto» con foto di Spock di Start Trek.

Si potrebbe provare col teletrasporto. pic.twitter.com/qFvSjVnBoX — Orfini (@orfini) September 3, 2020

E un commento dai toni simili è stato espresso anche dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: «Sul ponte sullo stretto si esercita la fantasia dei miei colleghi di governo» ha detto il ministro, aggiungendo alle soluzioni di De Micheli altre proposte fantasiose. «Ora dopo il ponte ci sarà il tunnel, ci saranno le piste ciclabili e arriverà anche il monopattino. Spero che nessuno proponga la funivia o la catapulta…», ha concluso.

