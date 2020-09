Possibili nuovi indagati per l’omicidio di Willy. Interrogatori in corso

Gli indagati sono attualmente 4. Alla luce delle nuove testimonianze raccolte il capo di imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio volontario

Potrebbero arrivare nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne di Colleferro morto la notte di sabato 5 agosto dopo essere stato pestato da un gruppo di ragazzi. A comunicarlo è l’Ansa, secondo cui i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, starebbero ascoltando altre persone presenti quella notte. Inoltre, si fa strada l’ipotesi che gli imputati possano essere accusati di omicidio volontario, anziché di omicidio preterintenzionale.

Sono attualmente 4 gli indagati: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni, Mario Pincarelli di 22, Francesco Belleggia, 23 anni. Belleggia – attualmente ai domiciliari – ha accusato i fratelli Bianchi di aver colpito Willy, accusa che i due hanno rispedito al mittente. Anche altri testimoni hanno accusato Bellaggia di aver sferrato un calcio – che potrebbe essere stato letale – alla faccia di Willy nella rissa scoppiata di fronte al locale “Due di Picche”.

I funerali sabato mattina

Nel frattempo il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha resto noto che i funerali per il ragazzo si terranno sabato mattina. «Il rito funebre, presieduto da mons. Mauro Parmeggiani, si terrà a Paliano sabato alle 10 al Campo Sportivo Comunale “Piergiorgio Tintisona”», dichiara Alfieri, spiegando di aver partecipato in Questura di Frosinone al tavolo tecnico per l’organizzazione delle esequie.

