Omicidio di Colleferro, la prima telefonata al 112: «Un ragazzo è stato menato, potete venire?» – L’audio

Sono le 3.25 della notte tra sabato e domenica quando al 112 arriva una telefonata con una urgente richiesta di intervento: «Qui c’è un ragazzo che è stato menato. Potete venire subito, per favore?». La voce è quella di un giovane che dice di trovarsi di fronte al bar di Colleferro, il Due di picche. Nella clip è possibile ascoltare l’audio originale – un’esclusiva di AdnKronos – di questa prima chiamata per richiesta di soccorso al numero per le emergenze. Il giovane picchiato – Willy Monteiro Duarte, morto per politriaumi e forte shock come dimostrerà l’autopsia – ha «bisogno di un’ambulanza», come risponde la giovane voce, con tono agitato, a domanda dell’operatore. Al numero unico per le emergenze arriveranno altre otto telefonate con richiesta di soccorso. Soccorso che una volta giunto sul posto si rivelerà inutile.

