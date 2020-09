Quattro arresti per lo stupro di gruppo su due turiste minorenni inglesi a Matera: la denuncia dopo una festa in una villa

Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell’indagine per la violenza sessuale di gruppo su due turiste inglesi minorenni avvenuto la notte tra il 7 e l’8 settembre durante una festa in villa a Marconia, frazione di Pisticci, in provincia di Matera. La vicenda è emersa solo ieri, 10 settembre, quando la Questura materana aveva confermato le indagini in corso sulla violenza, dopo che le due ragazze avevano presentato denuncia.

Le due turiste erano in vacanza a Pisticci, sulla costa jonica. Quella sera avevano partecipato a una festa, dopo la quale hanno chiamato l’ambulanza del 118 per essere soccorse. Nel frattempo, le ragazze sono state dimesse dall’ospedale.

