«Ne faremo altri mille», le intercettazioni tra i commercialisti della Lega dopo la fine «infelice» dell’affare

Sull’operazione del capannone di Cormano, nel Milanese, che sarebbe stato la sede dalla Lombardia film commission i tre commercialisti della Lega arrestati ieri dalla procura di Milano hanno «dimostrato una spiccata capacità organizzativa» e una «rara abilità di portare a termine l’operazione illecita in modo occulto, ossia mantenendo la maggior parte dei membri del sodalizio in posizione “riparata”», scrive il Gip di Milano, Giulio Fanales, nell’ordinanza di custodia cautelare che ha mandato ai domiciliari Alberto Di Rubba, Michele Scillieri e Andrea Manzoni, indagati a vario titolo di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Posizioni riparate, nonostante i tre godessero di «incarichi di rilievo – scrive il Gip – tuttora ricoperti da alcuni suoi componenti negli organigrammi di numerose società ed enti, fra i quali anche soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica». Dei quattro arrestati ieri ci sono Di Rubba, direttore amministrativo e revisore contabile della Lega al Senato dal 2018, e Manzoni che svolge gli stessi ruoli per il gruppo parlamentare del Carroccio alla Camera.

In alcune dichiarazioni rilasciate ai pm nei giorni scorsi, Manzoni ha raccontato di «aver appreso da Di Rubba, in occasione di alcune visite presso la sede della Lega a Milano in via Bellerio, del finanziamento erogato dalla Regione in favore» della Lombardia film commission «finalizzato all’acquisto di un immobile».

Dichiarazioni che il Gip non ha ritenuto attendibili, considerando che lo stesso Manzoni non ha mai parlato dei «trasferimenti di denaro dai conti della Sdc al suo conto personale e a quello dello studio Cld da lui amministrato, nonché al bonifico disposo dallo studio Cld srl a vantaggio di un’altra società, la Studio Dea Consulting srl, partecipata da lui e amministrata da Di Rubba».

Le intercettazioni

L’affare sui terreni e sull’immobile destinato alla fondazione non era andato in pieno come previsto dagli indagati, come emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni. In un passaggio dell’ordinanza del Gip, Scillieri, altro commercialista vicino alla Lega, parlava così a maggio con Di Rubba, ex presidente della Lombardia film commission: «Ne faremo altri mille… la prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70». Parole, scrive il Gip, pronunciate alla «conclusione infelice dell’affare» con i guadagni «rivelatisi minori del previsto».

