Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’11 settembre – Il video

Sia il presidente americano sia il suo sfidante democratico Joe Biden saranno in visita in Pennsylvania, dove cadde uno dei quattro aerei a seguito di una rivolta dei passeggeri

11 settembre 2001. Due aeroplani si schiantano contro le Torri gemelle a New York negli Stati Uniti. Un altro aereo colpisce il Pentagono in Virginia. Un quarto aereo, fatto inizialmente dirigere verso Washington, precipita nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania, a seguito di una rivolta dei passeggeri.

Quattro attentati coordinati da un gruppo di terroristi aderenti ad al-Qaida che hanno cambiato la storia degli Stati Uniti e del mondo, dando inizio a una nuova stagione di “guerra al terrore”, come la definì l’ex presidente George W. Bush poco dopo l’attentato. Oggi, diciannove anni dopo, per commemorare i morti si è tenuto un minuto di silenzio davanti alla Casa Bianca. Lo stesso è accaduto a New York durante una cerimonia a cui hanno partecipato in forma ristretta i parenti delle vittime.

Trump e Biden in Pennsylvania

Sia Donald Trump, sia Joe Biden, il candidato democratico alla presidenziali, oggi saranno in visita a Shanksville in Pennsylvania, dove cadde uno degli aerei dirottati da al-Qaida. Su Twitter il presidente americano ha voluto rendere omaggio ai «3000 americani innocenti» morti quel giorno.

Il segretario di stato Mike Pompeo invece ha ricordato le vittime rivendicando i «grandi progressi» fatti nella guerra contro Al-Qaida e altri gruppi terroristici «che cercano di farci del male». Biden – che nel frattempo ha sospeso i suoi spot elettorali per l’intera giornata (nessuna notizia in merito da parte di Trump) – prima di andare in Pennsylvania ha partecipato a una cerimonia in onore delle vittime a New York dove era presente anche il vicepresidente repubblicano Mike Pence.

