Centri sociali rompono il naso all’attivista Maria Califfi di Pontedera? Leghisti trollati da un meme

Il 12 settembre 2020 alle ore 12:59 la pagina Facebook «Inps per la famiglia tradizionale», palesemente fake e definita da alcuni «satirica», pubblica un meme in cui si sostiene che un’attivista della Lega della sezione toscana di Pontedera (Pisa) sia stata attaccata dai centri sociali, i quali le avrebbero rotto persino il naso. Si tratta di una palese bufala.

«Aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!!», recita il meme che prosegue così: «Sta bene l’attivista toscana Maria Califfi (se. Pontedera), vilmente attaccata dai centri sociali. Solo qualche contusione e un naro rotto. E questi sarebbero quelli democratici??? Vergogna!!». Per fortuna tutto falso, la ragazza nella foto è l’attrice pornografica libanese Mia Khalifa.

La foto era stata pubblicata sull’account Instagram dell’attrice il 23 giugno 2020 dove racconta la sua esperienza con la chirurgia plastica:

Il meme, come spesso accade, viene preso per vero da qualcuno poco attento che non nota nemmeno la firma di una sezione dell’Inps che non esiste (potremmo aprire un capitolo a parte per chi crede che la pagina sia autentica, ma passiamo oltre).

Il meme viene condiviso dall’utente Michele nel gruppo Facebook «Salvini premier la rivoluzione del buonsenso idee cuore e coraggio» dove sono presenti oltre 16 mila iscritti:

«Amici a voi i commenti» scrive Michele nel suo post nel gruppo. Ecco, i commenti non mancano:

Graziella: «Mi dispiace ma faceva il suo lavoro vergognatevi che cosa vi è rimasto in tasca» Maurizio: «E le TV nazionali,,,,,, zitte , non aggiungo altro perché già Facebook mi blocca anche se dico la verita» Guglielmo: «Falsi Pacifisti, Falsi buonisti, falsi democratici, non vi smentite mai.» Marina: «Vigliacchi che schifo»

C’è chi va oltre o se la prende con il Movimento 5 Stelle:

Rita: «Aoooo facciamolo anche noi quello che fanno loro speriamo che non ce scappa il. Morto da parte loro» Maria: «Maledetti c.sociali…la segre che dice? nn e’odio? f.b.che dice questi maledetti .devono lasciare i palazzi dove vivono …ora bastaaaaaaa schifosi hanno rotto i cog…» Costanza: «Questi gli incivili sxstronzi e pentamerdacce»

Il meme è circolato anche al di fuori del gruppo, come possiamo vedere da diversi post pubblicati da altri utenti nelle loro bacheche. Tanta rabbia per una bufala:

Ma che vigliacchi quelli dei centri sociali!!! Tantissimi auguri a Maria Califfi ed un caro abbraccio!! E poi… i razzisti sarebbero i leghisti??? Mi piacerebbe tanto leggere un commento di Emanuele Fiano su tutto questo ODIO e violenza che arriva dalla Sinistra e mi dicesse che tipo di apologia é questa!!!

