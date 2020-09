Stabili le terapie intensive (+28). Zero nuovi contagi in 5 province

Il bollettino del 14 settembre

Diminuiscono i nuovi positivi di Coronavirus in Lombardia ma con 5mila tamponi in meno. I 125 positivi di oggi rappresentano un miglioramento rispetto ai +265 nuovi casi di ieri. Il dato in calo si osserva insieme alla diminuzione del numero di tamponi effettuato: 7.931 di oggi, rispetto ai 12.844 di ieri.

Decessi pressoché stabili (2 rispetto ai 3 di ieri) così come i dati delle terapie intensive a +28 ricoveri. Milano si posiziona ancora una volta prima nella classifica delle province con un numero dei casi che però è dimezzato rispetto al precedente bollettino: +44 contro i +88 di ieri.

Le province:

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+44) di cui +21 a Milano città

(+44) di cui +21 a Brescia (+15)

(+15) Como (+11)

(+11) Monza e Brianza (+31)

(+31) Bergamo (+13)

(+13) Mantova (+0)

(+0) Pavia (+0)

(+0) Varese (+7)

(+7) Lecco (+1)

(+1) Cremona (+0)

(+0) Lodi (+0)

(+0) Sondrio (+0)

