Regionali 2020, la (dura) giornata d’uno scrutatore: a Sassari e Genova allarme Covid nei seggi

In Sardegna i componenti del seggio sono stati sostituti dopo che uno ha comunicato di avere avuto la febbre alta. A Genova tamponi per il presidente e gli scrutinatori

Le prime elezioni post lockdown. In questo weekend gli italiani stanno votando per eleggere i presidenti di sette regioni ed esprimere la loro preferenza sul referendum per il taglio di parlamentari. Se a Milano, alla vigilia del voto, la difficoltà è stata trovare presidenti di seggi per la paura del contagio da Coronavirus, a Sassari è scattata l’allarme per una febbre alta.

Nella scuola di via Satta nella città sarda la sezione numero 4 è stata trasferita in un’altra aula dopo che un membro della commissione ha comunicato al presidente di avere la febbre alta. I componenti del seggio sono quindi stati sostituiti e sottoposti a isolamento in attesa dell’esito del tampone fatto nel corso della mattinata.

Mentre a Genova un seggio è stato chiuso dopo che il presidente è stato male nella notte con sintomi che i medici hanno ricondotto al Covid19. Questa mattina è arrivato regolarmente un sostituto. Il seggio è stato aperto ma successivamente chiuso per precauzione, in attesa del risultato del tampone del presidente e degli scrutatori che, ieri, erano stati a contatto con lui.

