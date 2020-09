Migrazioni e asilo, von der Leyen: «Oggi un nuovo inizio per l’Ue. Serve un sistema affidabile» – Il video

Ursula von der Leyen ha presentato il nuovo pacchetto di misure europee su immigrazione e asilo destinato a superare il Regolamento di Dublino. «Vogliamo rispettare i nostri valori e allo stesso tempo affrontare le sfide di un modo globalizzato», ha detto la presidente della Commissione Ue, sottolineando la necessità di «superare le soluzioni ad hoc» e l’esigenza di «mettere in campo un sistema di gestione dei flussi prevedibile e affidabile».

I dettagli sono stati illustrati dalla commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson. In base alla proposta della Commissione, tutti gli Stati membri dell’Ue dovranno mostrare solidarietà verso i Paesi di confine, più esposti alle pressioni migratorie. E potranno farlo o con i ricollocamenti, o con i rimpatri sponsorizzati. Meccanismo che scatterà in modo automatico per i migranti che vengono salvati in mare.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

