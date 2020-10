Di Battista lo sfogo sul M5s: «Si finisce come l’Udeur, un partito buono per poltrone e carriere»

Per Alessandro Di Battista, se il Movimento 5 Stelle continua su questa linea «diventerà un partito più come l’Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone…». La frase è stata pronuciata durante un’intervista registrata per la puntata di questa sera, 1 ottobre, di Piazzapulita. L’ex deputato ha parlato a lungo di un indebolimento del partito penstastellato, attaccandolo duramente.

Un giudizio tagliente è arrivato anche sull’alleanza con il Partito Democratico: «Penso che l’alleanza strutturale, così come la stanno chiamando, con il Pd sia per noi la morte nera. Se si sta andando verso una legge elettorale proporzionale, perché ogni giorno fare interviste noi e il Pd, noi e il Pd?».

Solo dieci giorni fa Di Battista si era sfogato in diretta su Facebook dopo la disfatta del Movimento alle Regionali. «La più grande sconfitta nella storia del Movimento», aveva dichiarato il 22 settembre criticando i risultati ottenuti durante la tornata elettorale. Oggi torna sull’argomento. Scissione in vista?

