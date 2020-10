Rispetto a ieri ci sono 3 persone in più in terapia intensiva. Aumentano anche i guariti e i dimessi: +392

Il bollettino del 3 ottobre

Con meno tamponi rispetto a ieri, continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Lombardia. Se ieri i nuovi positivi erano stati +307 al netto di +19.842 tamponi, oggi sono +393 con 18.860 tamponi. Aumentano anche i decessi:+5 portando il totale a 16.969. Ieri erano morte 4 persone a causa del Covid.

Le persone in terapia intensiva sono aumentate di 3 unità, portando il totale da 39 a 42, anche se il numero totale di persone ricoverate in regione è diminuito di 9 unità. Aumentano anche i dimessi e i guariti: +392 a quota 81.620. Milano si conferma la provincia con il numero più alto di nuovi casi: 160, di cui 101 in città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+160) di cui +101 a Milano città

(+160) di cui +101 a Brescia (+33)

(+33) Como (+7)

(+7) Monza e Brianza (+48)

(+48) Bergamo (+25)

(+25) Mantova (+7)

(+7) Pavia (+22)

(+22) Varese (+35)

(+35) Lecco (+5)

(+5) Cremona (+15)

(+15) Lodi (+5)

(+5) Sondrio (+20)

