Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con 5mila tamponi in meno: +307 (ieri +324). Aumentano le terapie intensive: +4

Il bollettino del 2 ottobre

I dati di oggi 2 ottobre 2020

Dopo il balzo di ieri, con +324 positivi, oggi tornano a scendere, seppur di pochissimo, i casi di Coronavirus in Lombardia. I contagi del 2 ottobre sono +307 di cui 27 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici. I decessi di oggi sono +4 contro i +5 di ieri per un totale di 16.964 vittime dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono ancora 39 persone, ovvero +4 rispetto a ieri quando erano 35. I ricoveri ordinari sono 302 (ieri 298), ovvero +4 rispetto alla giornata di ieri. I guariti sono 79.809, i dimessi 1.419 per un totale di 81.228 (+304). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +19.842 contro i +24.691 di ieri per un totale di 2.153.477 tamponi eseguiti dall’inizio del monitoraggio. A Milano si segnalano +159 casi di cui +81 in città: ieri erano rispettivamente +168 e +110.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+159) di cui +81 a Milano città

(+159) di cui +81 a Varese (+30)

(+30) Monza e Brianza (+28)

(+28) Brescia (+20)

(+20) Bergamo (+13)

(+13) Cremona (+10)

(+10) Pavia (+9)

(+9) Mantova (+7)

(+7) Como (+5)

(+5) Lecco (+5)

(+5) Lodi (+2)

(+2) Sondrio (+2)

