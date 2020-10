Coronavirus, in Lombardia 5 morti nelle ultime 24 ore, 520 i nuovi contagi (con 5.549 tamponi in più)

Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva: in tutta la regione sono 40, come ieri

Il bollettino del 7 ottobre

I dati di mercoledì 7 ottobre

Sono 520 i nuovi casi di contagi da Coronavirus in Lombardia, un numero mai raggiunto in questa nuova fase dell’epidemia. Solo ieri 6 ottobre i nuovi contagi erano fermi a 350. E questa regione non è nemmeno quella con più contagi, visto che in Campania lo stesso dato ha raggiunto quota 544. Sale anche il numero dei decessi, se ieri era fermo a 0, oggi è arrivato a 5. Il numero totale di vittime è 16.978. Secondo i dati forniti dalla regione il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è rimasto stabile: sono 40 esattamente come ieri. A crescere è il dato sui ricoveri in ospedali in altri reparti che aumenta di 19 unità arrivando a 339.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+182) di cui +77 a Milano città

(+182) di cui +77 a Brescia (+52)

(+52) Como (+45)

(+45) Monza e Brianza (+34)

(+34) Bergamo (+9)

(+9) Mantova (+14)

(+14) Pavia (+46)

(+46) Varese (+54)

(+54) Lecco (+5)

(+5) Cremona (+45)

(+45) Lodi (+12)

(+12) Sondrio (+4)

