Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i nuovi casi: sono 350, quasi 100 in più di ieri. Nessun decesso

Il bollettino del 6 ottobre

I dati di martedì 6 ottobre

I nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia tornano ad aumentare: se ieri si erano fermati a 251, secondo i dati della regione nelle ultime 24 ore sono arrivati a 350. I tamponi effettuati sono stati 16.020. Numeri migliori arrivano però dai decessi, fermi da ieri a quota 16.973. Cala di un’unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, arrivato a 40. Al momento i contagiati ricoverati con sintomi in ospedale sono 320, quelli in isolamento domiciliare 9.149.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+153) di cui +81 a Milano città

(+153) di cui +81 a Monza e Brianza (+34)

(+34) Varese (+35)

(+35) Brescia (+19)

(+19) Bergamo (+23)

(+23) Pavia (+12)

(+12) Sondrio (+8)

(+8) Cremona (+4)

(+4) Como (+17)

(+17) Mantova (+15)

(+15) Lecco (+9)

(+9) Lodi (+2)

